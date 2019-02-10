Ford представил 645-сильный Mustang для австралийской гоночной серии Supercars

Этим объясняются и странные пропорции автомобиля: до сих пор все гоночные машины серии Supercars внешне копировали серийные седаны, которые заметно выше и уже Мустанга. При этом внешние обводы двухдверки специально дорабатывали так, чтобы аэродинамическое сопротивление и прижимная сила в точности соответствовали характеристикам прежнего седана Falcon.

Когда переход на новую модель только планировался, фордовцы собирались переходить на турбомотор V6. Но в итоге эти планы были отложены: под капотом гоночного «Мустанга» оказался тот же атмосферный V8 объемом пять литров, что и на «Фалконе». Это специальный гоночный двигатель, созданный на основе мотора для американской серии NASCAR — нижневальный, с двухклапанными головками цилиндров, мощностью около 645 лошадиных сил.