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13:38

Ford представил 645-сильный Mustang для австралийской гоночной серии Supercars

Гоночный Ford Mustang роднит с серийным только внешность

Австралийское подразделение корпорации Ford представило купе Mustang для гоночной серии Supercars. С этого сезона Mustang заменит седан Falcon — модель местного производства, на которой фордовские команды выступали с 1967 года.

Купе Mustang для серии Supercars совместно разрабатывали австралийские команды DJR Team Penske и Tickford Racing с американским подразделением Ford Performance.

Несмотря на похожую внешность, гоночный Ford Mustang не имеет с серийным ничего общего. В его основе лежит унифицированное шасси с пространственной рамой, двухрычажными подвесками и расположенной сзади коробкой передач.

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Этим объясняются и странные пропорции автомобиля: до сих пор все гоночные машины серии Supercars внешне копировали серийные седаны, которые заметно выше и уже Мустанга. При этом внешние обводы двухдверки специально дорабатывали так, чтобы аэродинамическое сопротивление и прижимная сила в точности соответствовали характеристикам прежнего седана Falcon.

Когда переход на новую модель только планировался, фордовцы собирались переходить на турбомотор V6. Но в итоге эти планы были отложены: под капотом гоночного «Мустанга» оказался тот же атмосферный V8 объемом пять литров, что и на «Фалконе». Это специальный гоночный двигатель, созданный на основе мотора для американской серии NASCAR — нижневальный, с двухклапанными головками цилиндров, мощностью около 645 лошадиных сил.

Сейчас в серии Supercars помимо Форда представлены марки Holden с лифтбеком Commodore (локальный вариант Opel Insignia) и Nissan с седаном Altima. Впрочем, Nissan в прошлом году прекратил заводскую поддержку проекта, и теперь коллектив Kelly Racing выступает в статусе «частников». В недавнем прошлом здесь выступали команды на седанах Volvo и Mercedes-Benz.

Серия Supercars имеет общенациональную популярность — это спорт номер три в Австралии, после австралийского футбола и крикета. В календаре сезона-2019 пятнадцать этапов, первый из которых состоится 2-3 марта в Аделаиде.

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