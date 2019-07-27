Ford запатентовал два новых названия для будущих моделей

Можно лишь предположить, что Ford планирует выпустить, скажем, «заряженные» модификации существующих внедорожников или пикапов, или разрабатывает нечто принципиально новое — спортивный внедорожник или пикап. По крайней мере, это было бы логичным для столь звучного названия, как Adrenaline. Что «Форд» подразумевает под «Бесплодными землями», сказать сложно. Но не исключено, что эта история закончится ничем: бывает, что производители регистрируют новые товарные знаки или бренды лишь ради того, чтобы их не застолбили конкуренты – или просто так, на всякий случай. Вдруг когда-нибудь да пригодится.