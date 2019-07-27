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18:00

Ford запатентовал два новых названия для будущих моделей

Ведомство по патентам и товарным знакам США зарегистрировало пару необычных имён

Американский концерн Ford получил патент на две новых (и весьма эффектных) торговых марки для потенциальных будущих моделей «голубого овала»: Adrenaline и Badlands.

Собственно говоря, название Adrenaline не является чем-то принципиально новым применительно к Ford: в сентябре прошлого года концерн уже зарегистрировал его в качестве товарного знака в Мексике и Канаде. Однако теперь «Адреналин» вдруг появился в списке заявок ещё и Ведомства по патентам и товарным знакам США. Причём не один: второй запатентованной торговой маркой стала Badlands, что можно перевести как «Бесплодные земли» или, скажем, «Пустошь». Звучит странно, но факт есть факт. Разумеется, патентная заявка не раскрывает подробности относительно потенциального применения новых названий. Обе торговые марки зарегистрированы в категории «Легковые автомобили, пикапы и внедорожники».

Можно лишь предположить, что Ford планирует выпустить, скажем, «заряженные» модификации существующих внедорожников или пикапов, или разрабатывает нечто принципиально новое — спортивный внедорожник или пикап. По крайней мере, это было бы логичным для столь звучного названия, как Adrenaline. Что «Форд» подразумевает под «Бесплодными землями», сказать сложно. Но не исключено, что эта история закончится ничем: бывает, что производители регистрируют новые товарные знаки или бренды лишь ради того, чтобы их не застолбили конкуренты – или просто так, на всякий случай. Вдруг когда-нибудь да пригодится.