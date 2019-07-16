Ford заменит сразу три модели кросс-универсалом

Выход новой модели, пишет Autocar, ознаменует уход «Форда» из сегмента минивэнов и больших хэтчбеков. У кросс-универсала пока нет имени, однако продавать его будут не только в Европе, но и в Северной Америке. При этом инсайдеры сравнивают новинку с Subaru Outback, который в США пользуется относительной популярностью, но в Старом Свете остается нишевой моделью. Впрочем, отказ от Mondeo, S-Max и Galaxy полностью соответствует ранее озвученной стратегии и связан с переходом от традиционных машин к более утилитарным.