Ford заменит сразу три модели кросс-универсалом

Выход новой модели, пишет Autocar, ознаменует уход «Форда» из сегмента минивэнов и больших хэтчбеков. У кросс-универсала пока нет имени, однако продавать его будут не только в Европе, но и в Северной Америке. При этом инсайдеры сравнивают новинку с Subaru Outback, который в США пользуется относительной популярностью, но в Старом Свете остается нишевой моделью. Впрочем, отказ от Mondeo, S-Max и Galaxy полностью соответствует ранее озвученной стратегии и связан с переходом от традиционных машин к более утилитарным.
В основу кросс-универсала Ford ляжет платформа C2 от Focus четвертого поколения и нового Kuga. В гамму двигателей, вероятно, войдут бензиновые и дизельные агрегаты, в том числе с 48-вольтовой гибридной надстройкой. Пока не известно, собирается ли Ford выводить на рынок полноприводные модификации или сумеет обойтись только передним приводом с несколькими режимами работы антипробуксовочной системы.
План развития Ford на ближайшие годы предусматривает полный отказ от «легковушек»: в зависимости от рынка усилия компании будут сосредоточены на пикапах, кроссоверах и приподнятых хэтчбеках. Из России Ford вообще ушел. Производство на заводах во Всеволожске и Набережных Челнах остановлено — у нас выпускать будут только коммерческие фургоны Transit.