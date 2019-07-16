Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
12:40

Ford заменит сразу три модели кросс-универсалом

Из европейской линейки марки исчезнут Mondeo и вэны S-Max, Galaxy

© Иллюстрация: Autocar
По данным издания Autocar, к 2021 году из европейской линейки Ford исчезнут три модели: Mondeo, вэны S-Max и Galaxy. Заменить их хотят одним автомобилем — кросс-универсалом в стиле Subaru Outback.
Загрузка...

Выход новой модели, пишет Autocar, ознаменует уход «Форда» из сегмента минивэнов и больших хэтчбеков. У кросс-универсала пока нет имени, однако продавать его будут не только в Европе, но и в Северной Америке. При этом инсайдеры сравнивают новинку с Subaru Outback, который в США пользуется относительной популярностью, но в Старом Свете остается нишевой моделью. Впрочем, отказ от Mondeo, S-Max и Galaxy полностью соответствует ранее озвученной стратегии и связан с переходом от традиционных машин к более утилитарным.

Ford делает ставку на модели вроде Focus Active, но не забывает про электрокары. Благодаря сотрудничеству с Volkswagen американцы надеются продать за шесть лет 600 тысяч батарейных автомобилей.

В основу кросс-универсала Ford ляжет платформа C2 от Focus четвертого поколения и нового Kuga. В гамму двигателей, вероятно, войдут бензиновые и дизельные агрегаты, в том числе с 48-вольтовой гибридной надстройкой. Пока не известно, собирается ли Ford выводить на рынок полноприводные модификации или сумеет обойтись только передним приводом с несколькими режимами работы антипробуксовочной системы.

План развития Ford на ближайшие годы предусматривает полный отказ от «легковушек»: в зависимости от рынка усилия компании будут сосредоточены на пикапах, кроссоверах и приподнятых хэтчбеках. Из России Ford вообще ушел. Производство на заводах во Всеволожске и Набережных Челнах остановлено — у нас выпускать будут только коммерческие фургоны Transit.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...