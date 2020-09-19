Ford выделил 700 миллионов долларов на новый завод

«Мы гордимся тем, что снова создаём и внедряем инновации для будущего со строительством нового современного производственного центра для выпуска полностью электрического F-150», — сказал глава концерна Ford Билл Форд. Ранее в этом году Ford объявил об инвестициях в размере 1,5 миллиарда долларов в производство моделей Bronco и Ranger, что обеспечило США более чем 3000 новых рабочих мест. Премьера полностью электрической версии пикапа F-150 ожидается только в 2022 году.