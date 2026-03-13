Ford обновил кросс-купе Capri: мотор стал мощнее, запас хода вырос

Технические характеристики базовой версии Ford Capri улучшились: мощность выросла со 170 до 190 л.с., момент — с 310 до 350 Нм. Разгон до 100 км/ч сократился на 0,7 секунды (с 8,7 до 8,0 с).

Обновленный Ford Capri получил более емкую тяговую батарею — ее объем увеличился с 52 до 58 киловатт-часов. Производитель особо отмечает, что это современный литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор. Благодаря этому максимальный запас хода вырос на 71 километр и теперь составляет 464 км.

Расширился и функционал электронных помощников: система распознает сигналы светофоров, умеет самостоятельно парковаться, запоминая до 50 метров маршрута, и следит за состоянием водителя. Для удобства управления добавлен режим езды с одной педалью, а тяговую батарею теперь можно использовать как источник питания для внешних устройств (V2L). Завершает картину обновленный интерфейс мультимедийной системы SYNC, которая выводится на 14,6-дюймовый дисплей.

Ранее перечислили 10 мотоциклов Harley-Davidson, которые не разорят своего владельца.