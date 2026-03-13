Перечислены 10 мотоциклов Harley-Davidson, которые не разорят своего владельца

Возглавляет список Harley-Davidson Iron 883 2022 года. Хотя он исчез из модельного ряда компании, на вторичном рынке мотоцикл остается одним из самых доступных «Харлеев» в плане владения. Построенный на базе проверенного годами двигателя V-twin Evolution, Iron 883 заслужил репутацию надежного и простого в обслуживании мотоцикла.

Его незамысловатая конструкция с воздушным охлаждением, минимум электроники и огромный выбор запчастей на вторичном рынке делают плановое обслуживание относительно недорогим, особенно для владельцев, предпочитающих заниматься ремонтом самостоятельно.

Далее следует Harley-Davidson Sportster 1200 2021 года, который остается отличным выбором для райдеров, которые ищут «Харлей» с невысокой стоимостью владения. Как и Iron 883, эта модель построена на простой и надежной платформе Sportster и оснащается проверенным двигателем Evolution V-twin с воздушным охлаждением, что обеспечивает простое и недорогое обслуживание.

Следующая модель — Harley-Davidson Nightster 2026 года. Благодаря дешевой цене, это один из самых доступных новых мотоциклов в модельном ряду Harley-Davidson. Легкая рама и относительно скромные размеры помогают снизить расходы на шины, тормоза и общий износ по сравнению с более тяжелыми круизерами. В то же время двигатель Revolution Max обеспечивает высокую топливную эффективность, часто достигающую около 4,7 л на 100 километров в смешанном цикле езды.

Еще одна модель в списке — Harley-Davidson Dyna Super Glide 2014 года. У него минимум электроники, что упрощает обслуживание. Оснащенный надежным двигателем Twin Cam, Super Glide славится своей долговечностью при длительной эксплуатации. Он не требует больших затрат на владение, что вполне оправдывает его место в списке «Харлеев», содержание которых обходится дешевле, чем можно было бы подумать.

В первую пятерку также входит Harley-Davidson Street 750 2020 года. Легкая рама мотоцикла снижает износ шин и тормозов, уменьшая текущие расходы на обслуживание по сравнению с более тяжелыми круизерами. Жидкостное охлаждение двигателя Revolution X обеспечивает эффективную работу и требует менее частых регулировок, чем многие «Харлеи» с воздушным охлаждением, что дополнительно сокращает расходы на содержание. На вторичном рынке значительное падение цен сделало эту модель одним из самых дешевых Harley для покупки на сегодняшний день.

В топ-10 10 самых дешевых в обслуживании мотоциклов Harley-Davidson вошли также Harley-Davidson Softail Standard 2024 года, Harley-Davidson Dyna Low Rider 2017 года, Harley-Davidson Fat Boy 2026 года, Harley-Davidson Heritage Softail Classic 2026 года и Harley-Davidson Road King 2022 года.

Ранее россиянам рассказали о серьезных весенних проблемах с автомобилем.