Ford воскресил имя Puma. Теперь это кроссовер

Новую Puma оснастят гибридной силовой установкой Ford EcoBoost Hybrid. В ее состав войдет литровый турбомотор семейства EcoBoost, приводной стартер-генератор (BISG) и 48-вольтовая батарея. BISG может рекуперировать энергию торможения, а также помогает ДВС при интенсивных разгонах. Суммарная отдача силовой установки составит 155 лошадиных сил, расход — 5,4 литра на 100 километров.

Вседорожник Ford Puma будут выпускать на румынской площадке Craiova Assembly Plant, в модернизацию которой с 2008 года вложено 1,5 миллиарда евро. Продажи модели в Европе начнутся в конце этого года.