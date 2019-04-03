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10:29

Ford воскресил имя Puma. Теперь это кроссовер

Компания показала первую фотографию компактного вседорожника

Компания Ford показала первое изображение нового кроссовера, вместе с которым в европейскую линейку марки вернется имя Puma. Продажи вседорожника начнутся до конца этого года. Он получит самый просторный в классе багажник с гибкой системой адаптации под конкретные нужды и гибридную силовую установку с турбомотором EcoBoost и 48-вольтовым стартер-генератором.
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Вседорожник Ford Puma будет ориентирован на жителей больших городов, которым нужен практичный, но вместительный компактный автомобиль. По сути, это приподнятый хэтчбек с дизайном в стиле Focus четвертного поколения и представленного накануне нового Ford Kuga. Особенностью модели станет трансформируемый багажный отсек объемом 426 литров, в которой помещается две сумки для гольфа в вертикальном положении.

Имя Puma прежде принадлежало компактному купе. Эта модель выпускалась с 1997 по 2002 года на немецком заводе Ford в Кёльне. Лимитированная версия Racing Puma (на фото) разошлась тиражом 500 экземпляров. От обычных двухдверок она отличалась гоночными тормозами, расширенным кузовом и перенастроенной подвеской с увеличенной колеёй и измененной геометрией.

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Новую Puma оснастят гибридной силовой установкой Ford EcoBoost Hybrid. В ее состав войдет литровый турбомотор семейства EcoBoost, приводной стартер-генератор (BISG) и 48-вольтовая батарея. BISG может рекуперировать энергию торможения, а также помогает ДВС при интенсивных разгонах. Суммарная отдача силовой установки составит 155 лошадиных сил, расход — 5,4 литра на 100 километров.

Вседорожник Ford Puma будут выпускать на румынской площадке Craiova Assembly Plant, в модернизацию которой с 2008 года вложено 1,5 миллиарда евро. Продажи модели в Европе начнутся в конце этого года.

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