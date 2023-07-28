Ford представил «тёмную лошадку»: трековый Mustang с V8

Компания Ford представила третий гоночный Mustang на базе фастбека седьмого поколения. За основу Mustang Dark Horse R, как понятно из названия, взята топ-версия Dark Horse с пятилитровым V8 под капотом и «механикой» Tremec.

В табели о рангах «эрка» разместится между Mustang GT3 и Mustang GT4 и станет основной машиной будущего монокубка Mustang Challenge. Его будут проводить со следующего года под эгидой IMSA.