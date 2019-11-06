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18:26

Пикап Ford превратили в дом на колесах, в котором есть все

Грузовик оснащен палаткой, кухней и солнечными батареями

Компания Hellwig Products представила «грузовик для приключений», построенный на базе пикапа Ford Ranger XLT 2019 года. Автомобиль покажут на тюнинг-шоу SEMA.

Среднеразмерный пикап оснастили палаткой для крыши, кухней с холодильником и двумя электробайками для бездорожья. Чтобы обеспечивать бесперебойную работу в долгих поездках, в Ranger установили портативную зарядку, несколько солнечных батарей и предусмотрели отсек для канистр с бензином.

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«Приключенческому» Ford также доработали подвеску, заменили колеса на 35-дюймовые шины и 17-дюймовые диски, а вместо стоковых бамперов установили детали от Addictive Desert Designs.

Окрашен пикап в ретро-стиле в темно-серый графитовый оттенок, по бокам лобового стекла установлены небольшие прожекторы и аналогичная лампа вмонтирована в передний бампер.

В начале октября мы писали о владельце Porsche 911 Carerra 4S, который превратил свою двухдверку в автодом и отправился в путешествие вместе с женой и собакой. Судя по снимкам, штутгартская модель справляется с ездой по бездорожью не хуже любого внедорожника.