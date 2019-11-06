Пикап Ford превратили в дом на колесах, в котором есть все

В начале октября мы писали о владельце Porsche 911 Carerra 4S, который превратил свою двухдверку в автодом и отправился в путешествие вместе с женой и собакой. Судя по снимкам, штутгартская модель справляется с ездой по бездорожью не хуже любого внедорожника.