Пикап Ford превратили в дом на колесах, в котором есть все

Среднеразмерный пикап оснастили палаткой для крыши, кухней с холодильником и двумя электробайками для бездорожья. Чтобы обеспечивать бесперебойную работу в долгих поездках, в Ranger установили портативную зарядку, несколько солнечных батарей и предусмотрели отсек для канистр с бензином.
«Приключенческому» Ford также доработали подвеску, заменили колеса на 35-дюймовые шины и 17-дюймовые диски, а вместо стоковых бамперов установили детали от Addictive Desert Designs.
Окрашен пикап в ретро-стиле в темно-серый графитовый оттенок, по бокам лобового стекла установлены небольшие прожекторы и аналогичная лампа вмонтирована в передний бампер.
В начале октября мы писали о владельце Porsche 911 Carerra 4S, который превратил свою двухдверку в автодом и отправился в путешествие вместе с женой и собакой. Судя по снимкам, штутгартская модель справляется с ездой по бездорожью не хуже любого внедорожника.