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16:08

Ford Ranger превратили в сверхширокий карбоновый внедорожник

Тюнеры доработали внешность и подвеску пикапа

Ford Ranger Prorunner © APG
Лиза Будрина
Калифорнийское тюнинг-ателье Automotive Performance Group (APG) подготовило пакет доработок для пикапа Ford Ranger, который получил название Prorunner. Он включает карбоновый обвес, в том числе расширители колесных арок, лебедку спереди и длинноходную подвеску.

Внедорожный Ranger от APG на 254 миллиметра шире стандартного пикапа. За счет увеличенных колесных арок автомобиль можно «обуть» в шины внешним диаметром до 89 сантиметров, а ход подвески может достигать 318 миллиметров. Дополнительно доступны блок светодиодов спереди и сзади, а также багажник на крышу. Без установки комплект доработок обойдется в 11 573 долларa, а за работу придется доплатить еще 4,3 тысячи.

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Фото: APG

Силовой установки модернизация не коснулась. Сверхширокий карбоновый Ranger Prorunner приводит в движение стандартная «турбочетверка» объемом 2,3 литра, которая развивает 270 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента.

Другое дело – будущий Ranger для австралийского рынка. Ранее появилась информация о том, что филиал Ford Australia одобрил проект создания высокопроизводительного пикапа на базе дизельного Ranger. Такой автомобиль может получить пятилитровый мотор V8 от спорткара Mustang GT.