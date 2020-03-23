Ford Ranger превратили в сверхширокий карбоновый внедорожник

Внедорожный Ranger от APG на 254 миллиметра шире стандартного пикапа. За счет увеличенных колесных арок автомобиль можно «обуть» в шины внешним диаметром до 89 сантиметров, а ход подвески может достигать 318 миллиметров. Дополнительно доступны блок светодиодов спереди и сзади, а также багажник на крышу. Без установки комплект доработок обойдется в 11 573 долларa, а за работу придется доплатить еще 4,3 тысячи.