Ford Ranger превратили в сверхширокий карбоновый внедорожник

Внедорожный Ranger от APG на 254 миллиметра шире стандартного пикапа. За счет увеличенных колесных арок автомобиль можно «обуть» в шины внешним диаметром до 89 сантиметров, а ход подвески может достигать 318 миллиметров. Дополнительно доступны блок светодиодов спереди и сзади, а также багажник на крышу. Без установки комплект доработок обойдется в 11 573 долларa, а за работу придется доплатить еще 4,3 тысячи.
Фото: APG
Силовой установки модернизация не коснулась. Сверхширокий карбоновый Ranger Prorunner приводит в движение стандартная «турбочетверка» объемом 2,3 литра, которая развивает 270 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента.
Другое дело – будущий Ranger для австралийского рынка. Ранее появилась информация о том, что филиал Ford Australia одобрил проект создания высокопроизводительного пикапа на базе дизельного Ranger. Такой автомобиль может получить пятилитровый мотор V8 от спорткара Mustang GT.