Ford оснастит пикап Ranger пятилитровым V8 от Mustang

Глава австралийского подразделения Ford Мэтт Моран в беседе с WhichCar не подтвердил и не опроверг возможное появление Ranger с V8, заявив, что «вокруг Ranger Raptor всегда были спекуляции». Однако высокий спрос на продукцию Ford на «Зелёном континенте» позволяет местному подразделению реализовывать локальные проекты «заряженных» спецверсий с сохранением пятилетней гарантии.
Ford Ranger Raptor V8, неофициальный рендер Wheels Image
Атмосферные пятилитровые Ranger Raptor будут собираться из дизельных пикапов с «битурбочетвёркой» EcoBoost объёмом 2,0 литра. Штатный 213-сильный (500 Нм крутящего момента) двигатель на тяжёлом топливе будет заменён на безнаддувный V8 5.0, знакомый по спорткару Mustang GT. Точные характеристики атмосферного «Раптора» не подтверждены, но австралийская пресса ожидает, что мощность пикапа после замены мотора достигнет 450 лошадиных сил и 556 Нм крутящего момента.
На других рынках компания Ford не предлагает восьмицилиндровые двигатели даже для тяжёлых пикапов F-150 Raptor: в текущем поколении «заряженные» грузовички оснащаются только шестицилиндровым турбомотором V6 EcoBoost. Хотя поклонники многолитровых силовых агрегатов подвергли Ford критике за отказ от V8, экстремальные пикапы с «восьмёрками» остались уделом тюнинг-ателье.