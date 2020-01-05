Ford оснастит пикап Ranger пятилитровым V8 от Mustang

Глава австралийского подразделения Ford Мэтт Моран в беседе с WhichCar не подтвердил и не опроверг возможное появление Ranger с V8, заявив, что «вокруг Ranger Raptor всегда были спекуляции». Однако высокий спрос на продукцию Ford на «Зелёном континенте» позволяет местному подразделению реализовывать локальные проекты «заряженных» спецверсий с сохранением пятилетней гарантии.