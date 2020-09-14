Ford подготовил новый Ranger к тяжёлому бездорожью

В Ford заявляют, что Ranger Tremor – это «самая внедорожная» из всех доступных версий пикапа, адаптированная для тяжёлого бездорожья без ущерба для полезной нагрузки и тяговых возможностей. В июне автомобиль уже получил три внедорожных пакета от отделения Ford Performance, которые различаются масштабом доработок и декором.

Основное отличие от стандартного Ranger кроется в приподнятой подвеске с однотрубными амортизаторами Fox 2.0 с гидравлическим ступором, перенастроенными пружинами и уменьшенной жёсткостью стабилизатора поперечной устойчивости.