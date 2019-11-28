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13:25

Ford Ranger Raptor и Focus ST стали полицейскими машинами

Парк служб правопорядка Великобритании пополнился новыми автомобилями

Алексей Носаченко
Сразу два автомобиля Ford заступили на службу в полицию Великобритании. Одними из первых Ranger Raptor и «заряженный» универсал Focus ST опробуют правоохранительные органы Южного Уэльса.

От обычных серийных пикапов полицейский Ford Ranger Raptor отличается специальной цветографической раскраской кузова, люстрой, проблесковыми маячками в решетке радиатора и, вероятно, специфическим оборудованием вроде компьютера с доступом к центральной базе данных. Внедорожники планируют использовать для патрулирования отдаленных сельских районов и преследования преступников по гравийным дорогам. 280-сильные универсалы будут ловить нарушителей на скоростных магистралях.

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Европейская модификация Ranger Raptor оснащается двухлитровой дизельной твин-турбо «четверкой» EcoBlue, которая выдает 213 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Десятиступенчатая трансмиссия аналогична такой же коробке у старшей модели F-150 Raptor. Экстремальный пикап оснащается усиленными амортизаторами Fox и пружинно-гидравлической задней подвеской с интегрированными тягами Уатта, позволяющей заднему мосту двигаться по вертикали с очень небольшим боковым смещением.

Что касается Ford Focus ST, то полиция, вероятно, выбрала бензиновый вариант универсала. Под капотом — 2,3-литровый EcoBoost (280 сил и 420 Нм), совмещенный с шестиступенчатой «механикой». В базе есть электронный дифференциал повышенного трения eLSD и адаптивные амортизаторы CCD. С места до «сотни» Focus ST разгоняется за 5,8 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.