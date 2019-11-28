Ford Ranger Raptor и Focus ST стали полицейскими машинами

Что касается Ford Focus ST, то полиция, вероятно, выбрала бензиновый вариант универсала. Под капотом — 2,3-литровый EcoBoost (280 сил и 420 Нм), совмещенный с шестиступенчатой «механикой». В базе есть электронный дифференциал повышенного трения eLSD и адаптивные амортизаторы CCD. С места до «сотни» Focus ST разгоняется за 5,8 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.