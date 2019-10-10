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15:59

Ford Ranger стал военным пикапом

Милитаризованную версию модели представила британская фирма Ricardo

Британская компания Ricardo представила экспериментальный образец пикапа Ford Ranger, адаптированный для использования военными ведомствами и частными охранными предприятиями. Автомобиль оборудовали турелью, силовыми бамперами и бронированными стеклами.

Милитаризованный Ford Ranger снабдили облегченными силовыми бамперами, защитными пластинами радиатора, трансмиссии и топливного бака. На крыше пикапа появилась турельная установка, аналогичная той, что используется на тактическом военном внедорожнике WMIK; улучшена электромагнитная совместимость, геометрическая проходимость и тягово-сцепные возможности машины.

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«Рейнджер» выкрашен в натовский зеленый цвет. Днище внедорожника и стекла — бронированы. Бортовая электрическая система экранирована и способна выдерживать более высокие нагрузки. Для пикапа предложат широкий выбор силовых установок, в том числе 2,0-литровый битурбодизель EcoBlue, выдающий 213 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента.

К работе над военный Ford Ranger привлекали фирму Polaris Government and Defense. Она помогла Ricardo c настройками и адаптацией бортовой сети, а также с интеграцией автоматизированного комплекса боевого управления, контроля обстановки, связи и разведки C4i, который является частью информационно-боевых систем.

В европейской линейке Ford есть экстремальная версия Ranger с приставкой Raptor. Такой пикап оснащается специальными внедорожными амортизаторами Fox и пружинно-гидравлической задней подвеской с интегрированными тягами Уатта, позволяющей заднему мосту двигаться по вертикали с очень небольшим боковым смещением.