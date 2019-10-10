Ford Ranger стал военным пикапом

«Рейнджер» выкрашен в натовский зеленый цвет. Днище внедорожника и стекла — бронированы. Бортовая электрическая система экранирована и способна выдерживать более высокие нагрузки. Для пикапа предложат широкий выбор силовых установок, в том числе 2,0-литровый битурбодизель EcoBlue, выдающий 213 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента.

К работе над военный Ford Ranger привлекали фирму Polaris Government and Defense. Она помогла Ricardo c настройками и адаптацией бортовой сети, а также с интеграцией автоматизированного комплекса боевого управления, контроля обстановки, связи и разведки C4i, который является частью информационно-боевых систем.