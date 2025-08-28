Ford отозвал сотни тысяч пикапов. Это 105-й отзыв за год

Отзывная кампания охватила 355 656 новейших пикапов. В их числе — F-150 2025 года выпуска, а также F-250, F-350, F-450 и F-550 2025-го и 2026 года.

Причиной послужил сбой цифровой «приборки», изготовленной компанией Visteon. В Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) отмечают, что панель приборов может выйти из строя при запуске двигателя. Если на дисплее не отображается информация, например, сигналы предупреждающих огней или скорость автомобиля, риск столкновения увеличивается, напоминает регулятор.