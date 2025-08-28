Новости
Опубликовано 28 августа 2025, 17:00
1 мин.

Ford отозвал сотни тысяч пикапов. Это 105-й отзыв за год

Причиной послужил «цифровой сбой»
105-й отзыв Ford за год затронул сотни тысяч пикапов серии F. Неделю назад американский автогигант установил антирекорд по количеству сервисных кампаний, объявив сразу шесть: в результате отметка перевалила за сотню. Теперь же Ford объявляет 105-й отзыв менее чем за девять месяцев. Он коснулся более 350 тысяч новых пикапов серии F — самых продаваемых в США. При запуске у них может выйти из строя цифровая приборная панель.
Ford отозвал сотни тысяч пикапов. Это 105-й отзыв за год
© Ford
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Отзывная кампания охватила 355 656 новейших пикапов. В их числе — F-150 2025 года выпуска, а также F-250, F-350, F-450 и F-550 2025-го и 2026 года.

Причиной послужил сбой цифровой «приборки», изготовленной компанией Visteon. В Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) отмечают, что панель приборов может выйти из строя при запуске двигателя. Если на дисплее не отображается информация, например, сигналы предупреждающих огней или скорость автомобиля, риск столкновения увеличивается, напоминает регулятор.

Читайте на тему:

Проблему исправят путем бесплатного беспроводного обновления программного обеспечения. Желающие могут посетить сервисные центры Ford.

По данным Carscoops, Ford знал о сбоящей «приборке» еще в начале мая, а первую жалобу получил в январе. В июне накопилось уже как минимум 96 жалоб, включая 95 гарантийных случаев. Судя по ним, вероятность возникновения проблемы растет с возрастом автомобиля. Ни о ДТП, ни о травмах, связанных с дефектом, производителю неизвестно.

Источник:Reuters
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Ford
#Отзыв
#F-Series
#Пикапы
#США