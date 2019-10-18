Ford показал восемь спецверсий вседорожников для шоу SEMA

Три варианта модернизации «голубой овал» подготовил для компактного кроссовера Escape. Первая получила название LGE-CTS Motorsports Urban Escape: городской вседорожник улучшили с акцентом на спорт, занизив подвеску, установив 20-дюймовые золотистые 10-спицевые колёсные диски TSW Petrol P6A, багажник на крышу и более мелодичную выхлопную систему Borla с обратным клапаном. По заказу клиента Ford может оснастить вседорожник кожаным салоном.