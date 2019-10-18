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11:57

Ford показал восемь спецверсий вседорожников для шоу SEMA

Премьера прототипов на базе Escape, Exlporer и Expedition состоится в ноябре

© Ford Blood Type Racing Explorer Hybrid
Компания Ford продемонстрировала комплект улучшений для вседорожников Escape, Explorer и Expedition. Лёгкий тюнинг позволяет персонализировать популярные модели путём доработки подвески, замены колёс, выхлопной системы и элементов декора.

Специалисты Blood Type Racing точечно улучшили гибридную версию Explorer: клиренс увеличили на 13 миллиметров благодаря проставкам, на крышу установили дополнительную диодную балку и багажник. Штатные покрышки уступили место 20-дюймовым Toyo Tires Open Country A / T II, а завершающим штрихом стала замена выхлопной системы на комплект Borla.

Ford LGE-CTS Motorsports Urban Escape

Три варианта модернизации «голубой овал» подготовил для компактного кроссовера Escape. Первая получила название LGE-CTS Motorsports Urban Escape: городской вседорожник улучшили с акцентом на спорт, занизив подвеску, установив 20-дюймовые золотистые 10-спицевые колёсные диски TSW Petrol P6A, багажник на крышу и более мелодичную выхлопную систему Borla с обратным клапаном. По заказу клиента Ford может оснастить вседорожник кожаным салоном.

Ford Air Design USA Escape Sport Hybrid

Следующий вариант доработки Escape — Air Design USA Escape Sport Hybrid. Отличительные черты — чёрно-белая схема окраски, расширители на крыльях, серебряные фальшь-накладки на пороги и бамперы, 20-дюймовые диски Forgiato Flow 001. Вмешательство в интерьер ограничилось установкой портативного холодильника.

Ford MAD Industries Escape

Версия MAD Industries Escape — ещё одна вариация на тему динамики. Многоспицевые диски Rotiform OZR, спортивные пружины Eibach, аудиосистема Rockford Fosgate и велосипедный багажник на крыше ассоциируют компактный кроссовер с активным образом жизни.

Ford CGS Performance Products Explorer ST

«Горячий» Explorer ST версии CGS Performance Products выделяется 24-дюймовыми колёсными дисками Savini, серо-графитовой ливреей кузова с контрастными вставками вдоль крыши и молдингов, а также специальным глушителем Borla. Интерьер преобразился силами Alea Leather.

Ford Prefix Explorer ST

У Explorer ST от Prefix — особая миссия. Внедорожник будет работать в качестве автомобиля поддержки на этапах гоночной серии Trams Am 2020. Помимо специальных сигналов и яркой цветографии, Explorer получил комплект для оказания первой медицинской помощи, заниженную подвеску, 20-дюймовые легкосплавные диски GWG, а также гоночные кресла Recaro Cross Sportster ORV.

Ford Expedition MAD Industries

Для полноразмерного Expedition приготовили всего две версии. Пакет MAD Industries «заточен» под бездорожье: на офф-роуде помогут 22-дюймовые колёса с внедорожными шинами Nitto Ridge Grappler, регулируемые винтовая подвеска, углеродо-керматические тормоза, дополнительный свет и палатка на крыше.

Ford Expedition Good Boy Daisy

Противоположный подход избрали для Expedition Good Boy Daisy. Подвеска максимально занижена, 24-дюймовые диски Forgiato на низкопрофильных шинах утоплены в колёсные ниши, установлен выхлоп Borla, двигатель слегка форсирован. Роскошь интерьера подчёркнута кожей наппа и аудиосистемой Sennheiser.

Публичный дебют всех восьми концептов состоится через месяц на выставке специального оборудования SEMA 2019 в Лас-Вегасе. Не исключено, что ближе к мероприятию Ford анонсирует дополнительные новинки.