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14:06

Ford решил бороться с «запахом нового автомобиля»

Китайским покупателям не нравится, когда новая машина пахнет пластиком и кожей

Компания Ford придумала, как бороться с «запахом нового автомобиля», который является главной проблемой автопроизводителей на китайском рынке. Местные покупатели недовольны тем, как пахнут салоны машин, и размер этой проблемы вдвое превышает неприятие высокого расхода топлива.

Специфический запах в салоне нового автомобиля вызван летучими органическими веществами. Их выделяет пластик, кожа, винил, а также герметики и клеи, которые используют при производстве. Ford предлагает перед продажей буквально «просушивать» автомобиль: его оставляют под солнцем с опущенными стеклами и включенной климатической установкой до полного удаления неприятных запахов из салона. Система «просушки» использует специальное ПО и набор датчиков, и работает только в автомобилях с автономной системой управления.

В июле 2017 компания наняла 18 китайских экспертов по запахам, их также называют «золотые носы», которые обнюхивают каждую элемент отделки салона. Согласно исследованию J.D. Power, неприятный запах в салоне автомобиля — главный фактор, отталкивающий китайцев от покупки нового автомобиля, опережающий по значению безопасность и показатель расхода топлива.

В октябре Ford представил новую модель для китайского рынка. Кроссовер получил название Territory и, по сути, является перелицованной версией JMC Yusheng S330. Машины отличаются друг от друга оформлением передней части кузова и оснащением.

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