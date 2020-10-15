15:51

Ford организует сборку дизельных моторов в России

Этот силовой агрегат прочат «русскому Prado» от УАЗ

Завод двигателей Ford в России © Соллерс-Форд
Лиза Будрина
Компания «Соллерс-Форд» раскрыла планы на моторный завод в Елабуге, где до лета 2019 года выпускали 1,6-литровые двигатели для легковых автомобилей американской марки. Предприятие перезапустят, организовав там производство дизельных агрегатов для Ford Transit и, вероятно, «русского Prado» от УАЗ.

Завод двигателей занимает площадь 42,6 тысячи квадратных метров в особой экономической зоне «Алабуга» и считается первым подобным высокотехнологичным предприятием на территории страны. Рядом находится производство «Соллерс Форд», где сейчас собирают единственную оставшуюся на российском рынке модель Ford коммерческий Transit.

В компании заявили, что в 2023 году на моторном заводе начнется выпуск 2,2-литрового дизельного агрегата для Transit. Этот же двигатель прочат и новому УАЗ Patriot, который окрестили «русским Prado». До этого времени завод будет модернизирован на закупку дополнительного оборудования уже одобрен льготный заём в размере 500 миллионов рублей.

С 2015 года и до лета 2019 года моторный завод в «Алабуге» выпускал двигатели объёмом 1,6 литра семейства Sigma, которые устанавливались на легковые модели Ford. В прошлом году американский бренд реструктуризировал бизнес в России и вывел с рынка все модели, за исключением Transit. Тогда же было остановлено производство легковушек на заводе в Санкт-Петербурге и Набережных Челнах.

Оборудование и инструменты с закрывшихся заводов несколько раз выставляли на торги. Претендентов на покупку самих предприятий до сих пор нет.

Источник: Соллерс-Форд