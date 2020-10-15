Ford организует сборку дизельных моторов в России

Завод двигателей занимает площадь 42,6 тысячи квадратных метров в особой экономической зоне «Алабуга» и считается первым подобным высокотехнологичным предприятием на территории страны. Рядом находится производство «Соллерс Форд», где сейчас собирают единственную оставшуюся на российском рынке модель Ford – коммерческий Transit.

В компании заявили, что в 2023 году на моторном заводе начнется выпуск 2,2-литрового дизельного агрегата для Transit. Этот же двигатель прочат и новому УАЗ Patriot, который окрестили «русским Prado». До этого времени завод будет модернизирован – на закупку дополнительного оборудования уже одобрен льготный заём в размере 500 миллионов рублей.

С 2015 года и до лета 2019 года моторный завод в «Алабуге» выпускал двигатели объёмом 1,6 литра семейства Sigma, которые устанавливались на легковые модели Ford. В прошлом году американский бренд реструктуризировал бизнес в России и вывел с рынка все модели, за исключением Transit. Тогда же было остановлено производство легковушек на заводе в Санкт-Петербурге и Набережных Челнах.