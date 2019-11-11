Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:22

Появились подробности о моторе для «русского Прадо» от UAZ

Внедорожнику класса Toyota Land Cruiser Prado положен отечественный двигатель

UAZ Patriot'2018
Разработкой силовой установки для новой модели УАЗ, внедорожника класса Toyota Land Cruiser Prado, займется Заволжский моторный завод (ЗМЗ). Эту информацию в интервью «Мотор ЗМЗ» подтвердил генеральный директор предприятия Руслан Горевой.

Собеседник издания назвал «приоритетной вещью» новый двигатель для глубоко модернизированного Patriot, но не уточнил, что именно это будет за агрегат. По неофициальным данным, в моторную гамму следующего поколения модели может также войти 2,2-литровый дизель, который устанавливается на Ford Transit.

Следующий «Патриот», который владелец «Соллерса» Вадим Швецов ранее окрестил «русским Прадо», будет построен на новой архитектуре, разработанной совместно с немецкой компанией FEV, получит рамную конструкцию и систему полного привода. По словам Швецова, такой внедорожник будет стоит 1,5 миллиона рублей, в то время как цены на модель текущего поколения начинаются от 819 900 рублей.

Тогда же Швецов объяснил, что это «не будет «сложный» автомобиль, напичканный современными технологиями – его преимуществом, помимо упомянутой надежности, станут функциональность и размер». Предполагается, что основными конкурентами модели станут китайские полноприводные внедорожники.

Источник: Мотор ЗМЗ