Появились подробности о моторе для «русского Прадо» от UAZ

Собеседник издания назвал «приоритетной вещью» новый двигатель для глубоко модернизированного Patriot, но не уточнил, что именно это будет за агрегат. По неофициальным данным, в моторную гамму следующего поколения модели может также войти 2,2-литровый дизель, который устанавливается на Ford Transit.

Следующий «Патриот», который владелец «Соллерса» Вадим Швецов ранее окрестил «русским Прадо», будет построен на новой архитектуре, разработанной совместно с немецкой компанией FEV, получит рамную конструкцию и систему полного привода. По словам Швецова, такой внедорожник будет стоит 1,5 миллиона рублей, в то время как цены на модель текущего поколения начинаются от 819 900 рублей.