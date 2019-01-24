Тяжелые пикапы Ram нового поколения получили ультрароскошную версию

Базовым двигателем для линейки HD стал 6,4-литровый бензиновый HEMI V8, отдача которого составляет 416 лошадиных сил и 582 Нм крутящего момента. Также для пикапов доступен дизель Cummins 6.7 I6, выдающий 406 сил и 1356 Нм. Коробка — шести- или восьмидиапазонный «автомат».

Тяжелые пикапы Ram HD способны буксировать прицеп массой до 15,9 тонны, а их максимальная грузоподъемность составляет 3484 килограмма.