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13:42

Тяжелые пикапы Ram нового поколения получили ультрароскошную версию

Исполнение Laramie Longhorn Edition посвятили юго-западу США

Компания Ram представила самую роскошную версию пикапов линейки HD нового поколения — 2500 и 3500 — под названием Laramie Longhorn Edition. Компания выбрала для декора моделей натуральные материалы и теплые оттенки, которые должны символизировать юго-запад США.
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В отделке салона Ram 2500 HD и 3500 HD Laramie Longhorn Edition используется кожа с естественной лицевой поверхностью и дерево. По словам главы марки Райда Бигленда, деталей из натуральных материалов в Ram больше, чем в каком-либо другом пикапе, доступном на рынке. Laramie Longhorn Edition используется культовые черты и дизайнерские элементы изделия ручной работы — антикварных карманных часов, кожаных ковбойских сапог или седла.

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Внешне пикапы Laramie Longhorn Edition можно отличить массивному бамперу и обрамлению передней части с отделкой хромом. В качестве опции бамперы, нижние панели кузова и накладки на арки можно окрасить в коричневый цвет. В стандартное оснащение моделей входят 20-дюймовые колеса. Кожей отделаны кресла, приборная панель, вставки в дверях.

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Базовым двигателем для линейки HD стал 6,4-литровый бензиновый HEMI V8, отдача которого составляет 416 лошадиных сил и 582 Нм крутящего момента. Также для пикапов доступен дизель Cummins 6.7 I6, выдающий 406 сил и 1356 Нм. Коробка — шести- или восьмидиапазонный «автомат».

Тяжелые пикапы Ram HD способны буксировать прицеп массой до 15,9 тонны, а их максимальная грузоподъемность составляет 3484 килограмма.

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