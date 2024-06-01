Ford показал безумный электрический пикап F-150 для Пайкс-Пик

Lightning SuperTruck стал модификацией Performance SuperVan 4

Ford построил безумный электрический пикап F-150 для гонки на Пайкс-Пик. Ford второй год будет принимать участие в гонке на Пайкс-Пик со специально построенным электрокаром. Летом 2023 года гоночный электрический фургон Ford Performance SuperVan 4 вышел на старт гонки и стал лучшим в своём классе, а в этом году успех попробует повторить пикап F-150 Lightning SuperTruck, который технически близок к своему предшественнику. Машина получила полностью новый кузов из углепластика, который лишь отдалённо напоминает товарную модель.