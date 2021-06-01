13:25

Ford вывела на тесты кросс-купе, которое придет на смену Mondeo

В Сети опубликовали первые шпионские фотографии готовящейся модели

Прототип нового кросс-купе Ford © motor1.com
Лиза Будрина
В распоряжении Motor1.com оказались шпионские снимки прототипа купеобразного кроссовера Ford, который займет место Mondeo. В настоящее время новинка проходит дорожные испытания в Германии.

Журналисты предполагают, что модель станет европейским аналогом Ford Evos для китайского рынка, хотя кроссоверы и имеют ряд отличий. У прототипа на фотографиях меньше дорожный просвет и иные пропорции кузова, из-за чего он больше напоминает седан. Китайский Evos в свою очередь является кросс-купе, с покатой крышей и коротким задним свесом.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Прототип нового кросс-купе Ford

Фото: motor1.com

У прототипа можно заметить выдвижные дверные ручки, а сзади видны патрубки выхлопной системы — это говорит о том, что модель получит традиционный двигатель внутреннего сгорания или гибридную силовую установку. В Motor1.com полагают, что пока безымянная модель придет на смену Mondeo в Европе, который отправят на покой в следующем году.

Mondeo, который выпускается на протяжении 29 лет, снимут с конвейера в марте 2022 года. Это решение автопроизводитель объясняет «меняющимися предпочтениями покупателей»: вместо седанов и универсалов они все чаще выбирают кроссоверы. Так, в 2020 году на долю кроссоверов и внедорожников пришлось 39 процентов от общего объема продаж Ford. Существует и вторая причина — корректировка европейской линейки, которую компания собирается полностью перевести на электротягу к 2030 году.

Источник: Motor1.com