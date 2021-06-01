Ford вывела на тесты кросс-купе, которое придет на смену Mondeo

Журналисты предполагают, что модель станет европейским аналогом Ford Evos для китайского рынка, хотя кроссоверы и имеют ряд отличий. У прототипа на фотографиях меньше дорожный просвет и иные пропорции кузова, из-за чего он больше напоминает седан. Китайский Evos в свою очередь является кросс-купе, с покатой крышей и коротким задним свесом.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: motor1.com
У прототипа можно заметить выдвижные дверные ручки, а сзади видны патрубки выхлопной системы — это говорит о том, что модель получит традиционный двигатель внутреннего сгорания или гибридную силовую установку. В Motor1.com полагают, что пока безымянная модель придет на смену Mondeo в Европе, который отправят на покой в следующем году.
Mondeo, который выпускается на протяжении 29 лет, снимут с конвейера в марте 2022 года. Это решение автопроизводитель объясняет «меняющимися предпочтениями покупателей»: вместо седанов и универсалов они все чаще выбирают кроссоверы. Так, в 2020 году на долю кроссоверов и внедорожников пришлось 39 процентов от общего объема продаж Ford. Существует и вторая причина — корректировка европейской линейки, которую компания собирается полностью перевести на электротягу к 2030 году.