Ford вывела на тесты кросс-купе, которое придет на смену Mondeo

Mondeo, который выпускается на протяжении 29 лет, снимут с конвейера в марте 2022 года. Это решение автопроизводитель объясняет «меняющимися предпочтениями покупателей»: вместо седанов и универсалов они все чаще выбирают кроссоверы. Так, в 2020 году на долю кроссоверов и внедорожников пришлось 39 процентов от общего объема продаж Ford. Существует и вторая причина — корректировка европейской линейки, которую компания собирается полностью перевести на электротягу к 2030 году.