25 марта, 19:00

Ford откажется от модели Mondeo после 29 лет выпуска

Производство седанов и универсалов пятого поколения прекратится уже в следующем году

Актуальный Ford Mondeo © Ford
Мария Евдокимова
Компания Ford подтвердила, что собирается попрощаться с одним из долгожителей своего модельного ряда – Mondeo, который сходил с конвейера в течение 29 лет. На фоне роста популярности кроссоверов сборку седанов и универсалов в Европе остановят в марте 2022 года.

Как объяснил изданию Autocar представитель американской компании, одна из причин скорого отказа от сборки Mondeo – «меняющиеся предпочтения покупателей». Так, в прошлом году кроссоверы составили 39 процентов всех проданных Ford, причем их доля выросла за год на восемь процентов. Вторая причина – корректировка европейской линейки, которую компания собирается полностью перевести на электротягу к 2030 году.

В феврале Ford анонсировал загадочную модель, которая может стать наследником Мондео. Пока компания раскрыла только силуэт автомобиля, который может оказаться электрическим кроссовером. Ожидается, что он получит название Evos и будет заряжаемым гибридом с силовой установкой на базе 2,5-литрового мотора. Премьера новинки состоится до конца 2021 года.

Силуэт возможного преемника Mondeo

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Ранее в документации Ford нашли информацию о другом возможном преемнике Mondeo. Тогда сообщалось, что имя сохранится и достанется новой модели – кросс-универсалу с огромным экраном в салоне, предсерийный прототип которого уже удалось заснять фотошпионам в Китае.

Ford Mondeo вышел на рынок в 1993 году и стал одной из ключевых глобальных моделей американской марки. На пике его популярности в 2001 году было продано более 86 500 экземпляров по всему миру, однако со сменой мировых трендов в сторону внедорожников спрос на Mondeo планомерно снижался: в прошлом году удалось реализовать только 2400 штук.

Источник: Autocar