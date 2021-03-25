Ford откажется от модели Mondeo после 29 лет выпуска

Как объяснил изданию Autocar представитель американской компании, одна из причин скорого отказа от сборки Mondeo – «меняющиеся предпочтения покупателей». Так, в прошлом году кроссоверы составили 39 процентов всех проданных Ford, причем их доля выросла за год на восемь процентов. Вторая причина – корректировка европейской линейки, которую компания собирается полностью перевести на электротягу к 2030 году.
В феврале Ford анонсировал загадочную модель, которая может стать наследником Мондео. Пока компания раскрыла только силуэт автомобиля, который может оказаться электрическим кроссовером. Ожидается, что он получит название Evos и будет заряжаемым гибридом с силовой установкой на базе 2,5-литрового мотора. Премьера новинки состоится до конца 2021 года.
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Ранее в документации Ford нашли информацию о другом возможном преемнике Mondeo. Тогда сообщалось, что имя сохранится и достанется новой модели – кросс-универсалу с огромным экраном в салоне, предсерийный прототип которого уже удалось заснять фотошпионам в Китае.
Ford Mondeo вышел на рынок в 1993 году и стал одной из ключевых глобальных моделей американской марки. На пике его популярности в 2001 году было продано более 86 500 экземпляров по всему миру, однако со сменой мировых трендов в сторону внедорожников спрос на Mondeo планомерно снижался: в прошлом году удалось реализовать только 2400 штук.