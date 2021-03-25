Ford откажется от модели Mondeo после 29 лет выпуска

Как объяснил изданию Autocar представитель американской компании, одна из причин скорого отказа от сборки Mondeo – «меняющиеся предпочтения покупателей». Так, в прошлом году кроссоверы составили 39 процентов всех проданных Ford, причем их доля выросла за год на восемь процентов. Вторая причина – корректировка европейской линейки, которую компания собирается полностью перевести на электротягу к 2030 году.

В феврале Ford анонсировал загадочную модель, которая может стать наследником Мондео. Пока компания раскрыла только силуэт автомобиля, который может оказаться электрическим кроссовером. Ожидается, что он получит название Evos и будет заряжаемым гибридом с силовой установкой на базе 2,5-литрового мотора. Премьера новинки состоится до конца 2021 года.