Автомобили Ford научатся подключаться к смартфонам без кабеля

Навигационная система в SYNC4 отображает информацию о дорожной обстановке в реальном времени, а функция голосового управления теперь распознает не только заранее заданные фразы, но и более естественные команды.

Новинка будет предлагаться с дисплеями всех размеров – от самого доступного восьмидюймового до 15,5-дюймового.