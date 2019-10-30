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17:37

Автомобили Ford научатся подключаться к смартфонам без кабеля

Американский автопроизводитель представил медиакомплекс SYNC четвертого поколения

Салон Ford Puma 2019
Компания Ford поделилась подробностями о технологии SYNC 4 – мультимедийном комплексе нового поколения, который внедрят во все автомобили бренда со следующего года. Главное нововведение: теперь при подключении смартфона с помощью Apple CarPlay и Android Auto не придется использовать провод.

Технология SYNC, хоть и с опозданием, но наконец зашагала в ногу со временем: владельцам Ford не придется возить с собой USB-кабель и даже листать бумажное руководство по эксплуатации – теперь у него есть цифровая копия, которую можно вывести на экран в салоне. Переход на облачные технологии также позволил Ford внедрить обновление системы по воздуху (Over the Air, OTA), причем первое выйдет уже спустя полгода.

Навигационная система в SYNC4 отображает информацию о дорожной обстановке в реальном времени, а функция голосового управления теперь распознает не только заранее заданные фразы, но и более естественные команды.

Новинка будет предлагаться с дисплеями всех размеров – от самого доступного восьмидюймового до 15,5-дюймового.

Впрочем, у россиян не будет возможности оценить нововведение, так как с недавнего времени Ford не выпускает и не продает в стране легковые автомобили. Летом этого года марка практически покинула российский рынок – для покупки доступен только коммерческий Ford Transit, производство которого осуществляется в Елабуге.