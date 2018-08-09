За каждый отремонтированный пикап дилерам предложили одну тысячу долларов

Пульс

Ford будет платить дилерам за поиски машин с дефектными подушками безопасности

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9 августа 2018

Компания Ford предложила платить американским дилерам марки одну тысячу долларов за каждый найденный и отремонтированный пикап Ranger 2006 года. Эти машины попали в список «нерекомендуемых для эксплуатации» из-за некачественных газогенераторов подушек Takata, которые могут травмировать водителя или пассажира. Об этом сообщает Automotive News.

[Краш-тест: как это работает](https://motor.ru/lab/volvocrash.htm)

Краш-тест: как это работает

По словам представителя Ford, автопроизводитель уже отремонтировал около 75 процентов дефектных «Рейнджеров», после чего принял решение о дополнительном стимулировании дилеров. В компании расчитывают как можно скорее устранить проблемы с подушками безопасности и не хотят, чтобы кто-то из клиентов пострадал.

Скандал с некачественными подушками безопасности стал причиной крупнейшего отзыва автомобилей и банкротства японской Takata. По всему миру было отозвано 120 миллионов машин Honda, Toyota, Nissan, BMW, Ford и других марок. Из-за взрывающихся газогенераторов погибло 16 человек еще 180 получили различные травмы.

Последний отзыв из-за подушек в России провела компания Toyota. В сервис пригласили владельцев Alphard, Corolla, Auris и Yaris, реализованных в период с 12 марта 2010 по 19 мая 2015 года. На автомобилях, попадающих под отзыв, заменят газогенератор подушки безопасности переднего пассажира.

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