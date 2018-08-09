Ford будет платить дилерам за поиски машин с дефектными подушками безопасности

Компания Ford предложила платить американским дилерам марки одну тысячу долларов за каждый найденный и отремонтированный пикап Ranger 2006 года. Эти машины попали в список «нерекомендуемых для эксплуатации» из-за некачественных газогенераторов подушек Takata, которые могут травмировать водителя или пассажира. Об этом сообщает Automotive News.

По словам представителя Ford, автопроизводитель уже отремонтировал около 75 процентов дефектных «Рейнджеров», после чего принял решение о дополнительном стимулировании дилеров. В компании расчитывают как можно скорее устранить проблемы с подушками безопасности и не хотят, чтобы кто-то из клиентов пострадал.

Скандал с некачественными подушками безопасности стал причиной крупнейшего отзыва автомобилей и банкротства японской Takata. По всему миру было отозвано 120 миллионов машин Honda, Toyota, Nissan, BMW, Ford и других марок. Из-за взрывающихся газогенераторов погибло 16 человек еще 180 получили различные травмы.

Последний отзыв из-за подушек в России провела компания Toyota. В сервис пригласили владельцев Alphard, Corolla, Auris и Yaris, реализованных в период с 12 марта 2010 по 19 мая 2015 года. На автомобилях, попадающих под отзыв, заменят газогенератор подушки безопасности переднего пассажира.