В России отзовут 21 тысячу «Тойот»

Компания Toyota отзовет 20 702 автомобиля Alphard, Corolla, Auris и Yaris, реализованных в период с 12 марта 2010 по 19 мая 2015 года. Причиной называют дефект подушки безопасности переднего пассажира. Соответствующая информация размещена на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В описании к сервисной акции указано, что при аварии срабатывание подушки безопасности может привести к разрушению корпуса газогенератора, а в худшем случае — проникновению фрагментов газогенератора в салон автомобиля. На автомобилях, попадающих под отзыв, заменят газогенератор подушки безопасности переднего пассажира.

Все ремонтные работы проведут бесплатно. Список VIN-номеров попадающих под отзыв машин размещен на сайте Ростандарта.

Toyota — не первый автопроизводитель, который вынужден отзывать автомобили из-за подушек безопасности. В их числе были, например, Honda, Toyota, Nissan, BMW, Ford и Jeep. Скандал, в центре которого оказалась фирма Takata, разгорелся в 2013 году. Из-за неисправных подушек безопасности, которые лопались и выстреливали кусочками металла в пассажиров, по всему миру было отозвано 120 миллионов машин. Неисправности стали причиной смерти 16 человек, еще 180 получили ранения.