Минивэн Ford Aerostar превратили в «танк» для апокалипсиса

Чтобы заменить ходовую часть на гусеничные ленты с пятью опорными катками в каждой, «Форду» пришлось подрезать кузов снизу практически до дверных ручек. Так как лишенные петель двери остались неподвижными, для доступа в салон придумали оригинальный способ: закрепленный в задней части кузов откидывается подобно капоту.
Внутри установили спортивные ковши сидений с гоночными ремнями безопасности, отдельные датчики для обоих V8 и рычаги управления вместо руля. Пол отделали алюминиевыми листами, а рядом с моторами расположили огнетушитель. Суммарная отдача двух 9,4-литровых «атмосферников» Chevrolet превышает 1400 лошадиных сил.
Фото: Racing Junk
Переделкой минивэна занимался бывший водитель монстр-траков Overtime Traxx. За монструозный «танк» с откидным кузовом продавец из штата Южная Каролина просит 105 000 долларов – почти восемь миллионов рублей по текущему курсу.
В июне старенький седан Ford Crown Victoria, всю жизнь прослуживший в полиции, внезапно «породнился» с танком. Легковому автомобилю 2006 года пересадили двигатель Rolls-Royce Meteor V12 объемом 27 литров, развивающий около 2500 лошадиных сил.