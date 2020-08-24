Минивэн Ford Aerostar превратили в «танк» для апокалипсиса

Чтобы заменить ходовую часть на гусеничные ленты с пятью опорными катками в каждой, «Форду» пришлось подрезать кузов снизу практически до дверных ручек. Так как лишенные петель двери остались неподвижными, для доступа в салон придумали оригинальный способ: закрепленный в задней части кузов откидывается подобно капоту.

Внутри установили спортивные ковши сидений с гоночными ремнями безопасности, отдельные датчики для обоих V8 и рычаги управления вместо руля. Пол отделали алюминиевыми листами, а рядом с моторами расположили огнетушитель. Суммарная отдача двух 9,4-литровых «атмосферников» Chevrolet превышает 1400 лошадиных сил.