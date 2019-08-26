Самому дорогому седану Ford добавили планшет в салоне

На сегодняшний день Taurus представлен только в Китае, так как в США производство модели завершилось ранее в этом году. Китайская версия обновилась впервые с 2015 года и обзавелась новой светодиодной оптикой, другими бамперами и новой мультимедийной системой Sync+, управление которой осуществляется с помощью вертикально расположенного 12,8-дюймового планшета.
Что же касается гаммы двигателей, то из нее убрали «базовую» полуторалитровую «турбочетверку», которая развивала 181 лошадиную силу, а оставили только 245-сильный двухлитровый агрегат. С таким мотором седан разгоняется с места до «сотни» за 8,5 секунды. Ранее для Taurus также был предусмотрен топовый двигатель V6 2.7 мощностью 329 сил, но от него отказались еще в 2008 году.
Ford в ближайшие несколько лет перейдет к новой стратегии развития бренда, которая предусматривает отказ от седанов и хэтчбеков в пользу кроссоверов и внедорожников. В связи с этим можно предположить, что рано или поздно сборку «Таурусов» свернут и в Китае.