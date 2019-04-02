Конец Тельца

Конец семидесятых и начало восьмидесятых были тяжелым временем для всего американского автопрома. Падали продажи — всего за год, с 1979 по 1980-й, они рухнули на 20 процентов. Наступали японские автопроизводители — доля иностранных брендов на рынке перевалила за четверть. В результате вся «большая тройка» несколько лет подряд работала в убыток.

Но даже на этом фоне дела у Форда шли особенно плохо: убытки корпорации по итогам 1980 года составили 1,54 миллиарда долларов. В пересчете на сегодняшние цены это эквивалент 4,7 миллиардов долларов, или 300 миллиардов рублей. И это при том, что популярные пикапы F-150 приносили стабильный доход! Доля Форда на американском рынке впервые упала ниже двадцати процентов — до 17,3% в 1980-м году, хотя лишь парой лет ранее она составляла 23%.