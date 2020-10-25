Посмотрите на Ford, который буксировали, не поставив на «нейтраль»

Вполне вероятно, что Ford получил и скрытые повреждения некоторых агрегатов. Причина вполне прозаична: переднеприводный автомобиль буксировали, не поставив бесступенчатую трансмиссию на «нейтраль». В результате передние колёса не могли вращаться, в отличие от задних. Почему владельцы фургона и седана проигнорировали это и никто им не сказал об этом по пути, остаётся загадкой. Видимо, тяги «дома на колёсах» хватило для того, чтобы просто не замечать более чем полуторатонный «груз».