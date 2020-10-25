Посмотрите на Ford, который буксировали, не поставив на «нейтраль»

На опубликованных в Reddit фотографиях хорошо заметно, что Ford Fusion Hybrid лишился примерно трети передних колёсных дисков и шин. Произошло это вследствие того, что седан буксировали на жёсткой сцепке за «домом на колёсах». Судя по всему, путь вышел неблизким — километры асфальта буквально стёрли передние колёса красного автомобиля, вдобавок причинив ряд значительных повреждений тормозным механизмам, переднему бамперу, поддону силового агрегата и даже нижним рычагам передней подвески.
Вполне вероятно, что Ford получил и скрытые повреждения некоторых агрегатов. Причина вполне прозаична: переднеприводный автомобиль буксировали, не поставив бесступенчатую трансмиссию на «нейтраль». В результате передние колёса не могли вращаться, в отличие от задних. Почему владельцы фургона и седана проигнорировали это и никто им не сказал об этом по пути, остаётся загадкой. Видимо, тяги «дома на колёсах» хватило для того, чтобы просто не замечать более чем полуторатонный «груз».