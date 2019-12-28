Рыба стала причиной серьёзной аварии

Подготовка к рождественскому ужину закончилась весьма неудачно для жительницы Чехии. Она купила на рынке свежего карпа, завернула в целлофановый пакет и положила на переднее пассажирское кресло своей Skoda Felicia. Через несколько километров, когда женщина проезжала мимо небольшой деревни неподалёку от города Ческа-Липа, рыба внезапно ожила и попыталась выбраться из пакета, в результате чего ей удалось перепрыгнуть с пассажирского сиденья на водительское —- аккурат на колени хозяйке «Шкоды».
Женщина оказалась не готова к такому неожиданному повороту событий и от испуга потеряла управление автомобилем. Белая «Фелиция» сначала сбила на полном ходу дорожный знак, а затем врезалась в бетонный столб. Пресс-секретарь местной полиции Ивана Балакова сообщила, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель получила травмы средней тяжести. Прибывшие на место аварии спасатели эвакуировали пострадавшую в больницу на вертолёте с переломом лодыжки и ушибом грудной клетки.