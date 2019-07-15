Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
16:04

Видео: старый фургон с V8 от Lexus жжет шины и уделывает всех на прямой

Автомобиль успел разогнаться до 178 километров в час

Старый фургон Ford Transit, который модернизировали для гонок и оснастили V-образной «восьмеркой‎»‎ с турбонаддувом от Lexus, выставили на дрэг-заезд. Автомобиль сумел преодолеть четверть мили за 12,5 секунд.

Видео опубликовал блогер Mk1Kieran, который обозревает дрэг-заезды. Несмотря на возраст автомобиля и не самый подходящий для заездов на прямой кузов, к финишу фургон сумел разогнаться до 178 километров в час. При этом «Транзит» улучшил прошлогодний показатель по времени — в 2018 году Ford Transit проехал четверть мили по той же трассе за 13,5 секунд.

В конце июня в Сети появилось видео, как четверть мили пытается преодолеть дом на колесах Coachman Mirad. В рамках мероприятия Retro Show 2019, который проходил в британском графстве Бедфордшир, автомобиль решили выставить на гонки по прямой. В итоге, автодом сумел развить скорость в 80 километров час, а финишировал он спустя 26,7 секунды.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...