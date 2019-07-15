Видео: старый фургон с V8 от Lexus жжет шины и уделывает всех на прямой

Видео опубликовал блогер Mk1Kieran, который обозревает дрэг-заезды. Несмотря на возраст автомобиля и не самый подходящий для заездов на прямой кузов, к финишу фургон сумел разогнаться до 178 километров в час. При этом «Транзит» улучшил прошлогодний показатель по времени — в 2018 году Ford Transit проехал четверть мили по той же трассе за 13,5 секунд.