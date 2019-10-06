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23:59

Водитель утопил фургон, потому что безрассудно доверял навигатору

Спасать жителей Великобритании пришлось местным аварийным службам

© mirror.co.uk
Коммунальщики из английского города Рипон оказались заблокированы в служебном автомобиле, после того как водитель решил срезать дорогу по спутниковому навигатору. Из-за дождей река вышла из берегов, и неглубокий брод превратился в непроходимый участок дороги — бортовой Ford Transit заглох, а очевидцам пришлось вызывать спасателей.

Без вмешательства полиции и пожарных двое мужчин и бульдог не могли покинуть салон — по оценкам спасателей максимальная скорость водяного потока была свыше 110 километров в час. Аварийные службы отметили, что если бы Transit погрузился в воду ещё на 60 сантиметров, его бы смыло, и он ушёл под воду вместе с кабиной.

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Спасённый пассажир грузовика рассказал прессе, что навигатор не ошибся: в этом месте действительно есть брод, однако перед въездом на опасный участок установлен знак, предупреждающий водителей, что иногда дорога может быть непроходима из-за слишком высокого уровня воды.

Пожарной команде Рипона пришлось задействовать лебёдку, чтобы вытащить машину из ловушки. Спасатели назвали действия водителя фургона «невероятно глупыми». Пассажир «Транзита» солидарен с этой оценкой и заявил в интервью газете Mirror, что «всё могло закончиться гораздо хуже».

Несмотря на водные процедуры, грузовик серьёзных повреждений не получил: автомобиль уже восстановлен и продолжает работу.

Источник: Mirror