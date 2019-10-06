Водитель утопил фургон, потому что безрассудно доверял навигатору

Пожарной команде Рипона пришлось задействовать лебёдку, чтобы вытащить машину из ловушки. Спасатели назвали действия водителя фургона «невероятно глупыми». Пассажир «Транзита» солидарен с этой оценкой и заявил в интервью газете Mirror, что «всё могло закончиться гораздо хуже».

Несмотря на водные процедуры, грузовик серьёзных повреждений не получил: автомобиль уже восстановлен и продолжает работу.