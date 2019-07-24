Ford Transit превратили в «спортивный» автодом за 100 тысяч долларов

Помимо агрессивного обвеса и наклеек от MS-RT, кемпер-вэн оборудовали раздвоенными патрубками выхлопной системы, спутниковой навигацией, ксеноновыми фарами и адаптивным круиз-контролем. Водительское и пассажирские кресла обиты белой кожей с синей прострочкой, а стандартный руль заменен на более стильный с «подрезанной» нижней частью.
При этом автомобиль сохранил свою функциональность: пассажирский диван раскладывается, превращаясь в кровать, а справа от него установлена кухня со встроенной плитой, холодильником, раковиной и столешницей. Еще одно спальное место организовано в раздвижной палатке на крыше.
В движение кемпер-вэн приводит двухлитровый дизельный двигатель мощностью 167 лошадиных сил в сочетании с шестиступенчатым «автоматом».
Ранее на продажу был выставлен «самый быстрый в мире автодом» на базе GMC Transmode 1976 года, который укомплектовали 7,4-литровым бензиновым V8 от Chevrolet 454. Кемпер стоимостью всего 8 700 долларов нашел нового владельца буквально за несколько часов.