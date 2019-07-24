Ford Transit превратили в «спортивный» автодом за 100 тысяч долларов

При этом автомобиль сохранил свою функциональность: пассажирский диван раскладывается, превращаясь в кровать, а справа от него установлена кухня со встроенной плитой, холодильником, раковиной и столешницей. Еще одно спальное место организовано в раздвижной палатке на крыше.