Посмотрите на старый Ford, который ездит задом наперед

В грузовой платформе «Форда» оказалось достаточно места, чтобы установить двигатель Chevy 350 и массивную решетку радиатора. В салоне Хэмильтон разместил спортивные кресла, которые обращены в сторону заднего стекла. Впрочем, «тюнинг» обернулся хозяину пикапа некоторыми неудобствами: во-первых, ему приходится каждый раз пользоваться левой дверью, чтобы сесть за руль, а во-вторых, водительское место оказалось довольно тесным.
Источник: Barcroft Cars
В сентябре этого года аналогичную доработку претерпел пикап Chevrolet C/K 1500, выпущенный в конце прошлого века. Американец по имени Рон развернул кузов на раме в обратную сторону.
А несколькими годами ранее похожий фокус провернули с Kia Soul, однако эффект движения задом наперед сказывался на его пассажирах. В 2016 году на тюнинг-шоу SEMA представили концептуальный беспилотник под названием First Class, в котором сиденья развернуты против хода движения.