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11:50

Посмотрите на старый Ford, который ездит задом наперед

Экс-гонщик из Индианы рассекает по родному городу на «перевернутом» пикапе

© Barcroft Cars
Лиза Будрина
Дейви Хэмильтон, ранее построивший карьеру в автоспорте, добавил изюминку своему пикапу Ford 1952 года: во время движения автомобиль выглядит так, будто едет задом наперед. Для того, чтобы добиться такого эффекта, бывший гонщик «развернул» салон и поменял местами фары и задние фонари.

В грузовой платформе «Форда» оказалось достаточно места, чтобы установить двигатель Chevy 350 и массивную решетку радиатора. В салоне Хэмильтон разместил спортивные кресла, которые обращены в сторону заднего стекла. Впрочем, «тюнинг» обернулся хозяину пикапа некоторыми неудобствами: во-первых, ему приходится каждый раз пользоваться левой дверью, чтобы сесть за руль, а во-вторых, водительское место оказалось довольно тесным.

Источник: Barcroft Cars

В сентябре этого года аналогичную доработку претерпел пикап Chevrolet C/K 1500, выпущенный в конце прошлого века. Американец по имени Рон развернул кузов на раме в обратную сторону.

А несколькими годами ранее похожий фокус провернули с Kia Soul, однако эффект движения задом наперед сказывался на его пассажирах. В 2016 году на тюнинг-шоу SEMA представили концептуальный беспилотник под названием First Class, в котором сиденья развернуты против хода движения.