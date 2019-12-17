Посмотрите на старый Ford, который ездит задом наперед

В сентябре этого года аналогичную доработку претерпел пикап Chevrolet C/K 1500, выпущенный в конце прошлого века. Американец по имени Рон развернул кузов на раме в обратную сторону.

А несколькими годами ранее похожий фокус провернули с Kia Soul, однако эффект движения задом наперед сказывался на его пассажирах. В 2016 году на тюнинг-шоу SEMA представили концептуальный беспилотник под названием First Class, в котором сиденья развернуты против хода движения.