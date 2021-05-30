Ford разрабатывает бензиновый 7,3-литровый V8 c двойным наддувом

После появления бензинового «атмосферника» V8 7.3 Godzilla в каталоге Ford Performance независимые производители предложили добавить двигателю наддува. Например, фирма Whipple разработала нагнетатель, а Merkel Racing Engines дополнила конструкцию двумя турбинами.
В первом случае мощность увеличилась с 436 до 710 лошадиных сил, во втором — до 1130 лошадиных сил. Какой отдачи удастся достичь мотористам Ford неизвестно, но верхний предел по тяге понятен — едва ли бензиновый V8 превзойдёт по крутящему моменту (1424 Нм) турбодизель V8 Power Stroke объёмом 6,7 литра.
В декабре прошлого года ведущий инженер подразделения Ford Performance Майк Гудвин анонсировал разработку двигателя Megazilla рабочим объёмом свыше семи литров. Тогда предполагалось, что речь идёт о безнаддувном агрегате, но теперь американские журналисты засомневались — едва ли «голубой овал» тратит ресурсы на два огромных бензиновых мотора одновремено.