Ford улучшил проходимость своих пикапов

Ключевым обновлением линейки Ford Super Duty стало расширение доступности внедорожного пакета Tremor. Теперь его можно установить на все модификации, включая автомобили, уже укомплектованные пакетом внешнего оформления STX. Комплектация Tremor включает 35-дюймовые внедорожные шины, заводской лифт-комплект, электронную блокировку заднего моста, усиленную защиту днища, а также специализированные режимы Rock Crawl и систему Trail Control.

Производители уже вовсю готовятся к 2027 модельному году — обновления получают всё новые модели. Очередь дошла и до линейки Ford Super Duty. В компании подчеркнули, что при доработке пикапов ориентировались на пожелания самих владельцев.

Внедорожный пакет Tremor теперь доступен для всех версий Super Duty, включая автомобили с пакетом STX. В него входят 35-дюймовые шины, заводской лифт подвески, блокировка заднего дифференциала, защита днища, а также режим Rock Crawl и система Trail Control.

Для 2027 модельного года доработки получил и внедорожный пакет XL Off-Road, дебютировавший в 2023-м. Его базовая комплектация включает 33-дюймовые внедорожные шины, защиту картера и электронную блокировку дифференциала. Однако, по заявлениям Ford, часть покупателей выразила желание получить ещё больший дорожный просвет без изменений в дизайне и интерьере. В связи с этим была анонсирована новая версия пакета, оснащённая 35-дюймовыми шинами.

Ранее сообщалось, что Ford Explorer получил новую батарею.