Ford обнадежил фанатов моторов V8

«Переход (от ДВС к электродвигателям) происходит прямо сейчас, но когда именно этот процесс завершится зависит от многих факторов, в том числе от себестоимости аккумуляторов, цены на топливо и законодательных актов. Факторов настолько много, что едва ли кто-то сможет точно сказать, когда традиционные моторы уступят электродвигателям», — подвёл итог Галхотра.