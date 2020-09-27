Ford обнадежил фанатов моторов V8

В беседе с редактором Ford Authority вице-президент и руководитель североамериканского отделения Ford Кумар Галхотра не усомнился в краткосрочных перспективах двигателей V8, но не смог спрогнозировать, как долго «восьмёрки» останутся в линейке американской марки.
«Переход (от ДВС к электродвигателям) происходит прямо сейчас, но когда именно этот процесс завершится зависит от многих факторов, в том числе от себестоимости аккумуляторов, цены на топливо и законодательных актов. Факторов настолько много, что едва ли кто-то сможет точно сказать, когда традиционные моторы уступят электродвигателям», — подвёл итог Галхотра.
Стратегия Ford отличается от других автопроизводителей, ведь среди актуальных двигателей «голубого овала» целых шесть «восьмёрок» — бензиновые Coyote V8 5.0, Voodoo V8 5.2, Predator V8 5.2, Boss V8 6.2 и Godzilla V8 7.3, а также 6,7-литровый турбодизель Power Stroke Scorpion V8. Мощность варьируется от 304 до 770 лошадиных сил, а крутящий момент — от 542 до 1424 Нм!
Впрочем, экологические стандарты вынуждают постепенно отказываться от моторов V8 даже компанию Ford. Например, новый внедорожник Bronco не получит «атмосферник» V8 5.0, поскольку инженеры проекта уверены в достаточных характеристиках шестицилиндрового турбомотора.