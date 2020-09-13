Мотоциклы с двигателями V8

А также V10 и V12: двухколесные чудища, чьим моторам позавидуют автомобили

Мощность некоторых мотоциклов удивляет вполне автомобильными цифрами. С развитием импорта в девяностых в Россию попали японские спортбайки, вызывавшие шок у автовладельцев одними своими характеристиками. Это были монстры вроде Honda Fireblade «долитровой» эпохи и Yamaha YZF-R1. Та же «эрка» в ранней карбюраторной итерации развивает 150 сил, что вдвое превышает отдачу «Жигулей»! Но то дела давно минувших десятилетий. Сейчас фантастический Ducati Panigale V4 развивает от 214 до 234 лошадиных сил в зависимости от модификации — примерно как два «Соляриса». Впрочем, мототехника способна удивить не только мощностью, но и числом цилиндров. Представьте себе, туреры Honda Gold Wing и BMW K 1600 GT, а также их вариации оснащены шестицилиндровыми моторами, а у старой Honda CBX агрегат был не просто «шестеркой», но еще и рядной, расположенной поперечно. Это не предел — в мире встречаются мотоциклы с двигателями V8, V10 и даже V12! Некоторые из них можно приобрести, другие изготовлены в единственном экземпляре, третьи навсегда остались интересной концептуальной идеей. Мы собрали для вас наиболее интересные примеры.