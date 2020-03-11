Геймеры помогут Ford создать первый виртуальный спорткар

Проект получил название Team Fordzilla P1. Его кураторами назначены сотрудники европейского центра дизайна Ford и капитаны пяти киберспортивных команд из Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, выступающих под брендом Fordzilla. Экспертное мнение геймеров, уверены в Ford, поможет разработать «самый привлекательный виртуальный спорткар». Причём он не будет основан на существующей модели.

Ключевые решения по вопросам дизайна и технической начинки будущего автомобиля Ford предлагает принимать после консультации с игровым сообществом. Для этого компания организует опросы в соцсетях, где участникам предложат высказать своё мнение относительно тонкостей организации кокпита или характеристик силовой установки.