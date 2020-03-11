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13:12

Геймеры помогут Ford создать первый виртуальный спорткар

Проект получил название Team Fordzilla P1

Алексей Носаченко
Компания Ford построит свой первый виртуальный гоночный спорткар, а поможет ей в этом сообщество геймеров. Производитель заявил, что с помощью опросов в социальных сетях он создаст «самый стильный автомобиль, отвечающий всем требованиям игроков».

Проект получил название Team Fordzilla P1. Его кураторами назначены сотрудники европейского центра дизайна Ford и капитаны пяти киберспортивных команд из Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, выступающих под брендом Fordzilla. Экспертное мнение геймеров, уверены в Ford, поможет разработать «самый привлекательный виртуальный спорткар». Причём он не будет основан на существующей модели.

Ключевые решения по вопросам дизайна и технической начинки будущего автомобиля Ford предлагает принимать после консультации с игровым сообществом. Для этого компания организует опросы в соцсетях, где участникам предложат высказать своё мнение относительно тонкостей организации кокпита или характеристик силовой установки.

Осень прошлого года свой первый виртуальный автомобиль показал Jaguar. Двухдверка называется Vision Gran Turismo Coupé и представляет собой полноприводный электрокар, вдохновленный историческими моделями C-type и D-type, а также современным болидом I-TYPE 4 для чемпионата Формула E. «Сотню» Vision GT Coupé набирает менее чем за две секунды и достигает 322 километров в час.