Геймеры помогут Ford создать первый виртуальный спорткар

Проект получил название Team Fordzilla P1. Его кураторами назначены сотрудники европейского центра дизайна Ford и капитаны пяти киберспортивных команд из Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, выступающих под брендом Fordzilla. Экспертное мнение геймеров, уверены в Ford, поможет разработать «самый привлекательный виртуальный спорткар». Причём он не будет основан на существующей модели.
Ключевые решения по вопросам дизайна и технической начинки будущего автомобиля Ford предлагает принимать после консультации с игровым сообществом. Для этого компания организует опросы в соцсетях, где участникам предложат высказать своё мнение относительно тонкостей организации кокпита или характеристик силовой установки.
Осень прошлого года свой первый виртуальный автомобиль показал Jaguar. Двухдверка называется Vision Gran Turismo Coupé и представляет собой полноприводный электрокар, вдохновленный историческими моделями C-type и D-type, а также современным болидом I-TYPE 4 для чемпионата Формула E. «Сотню» Vision GT Coupé набирает менее чем за две секунды и достигает 322 километров в час.