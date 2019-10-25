Jaguar представил свой первый виртуальный суперкар

Во время работы над Jaguar Vision Gran Turismo Coupé дизайнеры британской марки искали вдохновение в гоночном прошлом и настоящем бренда. Особенно сильным оказалось влияние легендарных исторических моделей C-type и D-type, а также современного болида I-TYPE 4, построенного для участия в чемпионате Формула E. А вот сдвинутая назад кабина — дань уважения Lightweight E-type.
По задумке авторов основой виртуального спорткара станет карбон-алюминиевый монокок с внешними панелями из «экспериментальных легких материалов». Масса Vision GT Coupé — 1400 килограммов; развесовка по осям — оптимальные 50 на 50. В движение купе приводят три электромотора (один спереди и два сзади), в сумме выдающие 1020 лошадиных сил и 1200 Нм крутящего момента. «Сотню» Vision GT Coupé набирает менее чем за две секунды и достигает 322 километров в час.
Среди особенностей суперкара — активное антикрыло, ИИ-бортовая система KITT-E, предоставляющая в удобном виде нужную водителю информацию, голографический проектор, а также боковые стекла с дополненной реальностью, на которых подсвечиваются препятствия и потенциально опасные объекты. Уникальное звуковое сопровождение электрокара создано на основе записей работы 3,8-литровой рядной «шестёрки» лемановского D-type 603.
В октябре прошлого года свой виртуальный электрический гиперкар показала австралийская Holden. Двухдверка Time Attack Concept «получила» силовую установку мощностью один мегаватт (1360 лошадиных сил) и 3240 Нм крутящего момента, способную разгонять её до «сотни» за 1,25 секунды. Максимальная скорость такого «Хольдена» составляет 480 километров в час.