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12:12

Jaguar представил свой первый виртуальный суперкар

Электрический Vision GT Coupé дебютирует в игре Gran Turismo Sport

На этапе Gran Turismo World Tour в Токио состоялась премьера первого виртуального суперкара Jaguar для гоночного симулятора Gran Turismo Sport. Приземистая двухдверка называется Jaguar Vision Gran Turismo Coupé и представляет собой полноприводный электрокар.

Во время работы над Jaguar Vision Gran Turismo Coupé дизайнеры британской марки искали вдохновение в гоночном прошлом и настоящем бренда. Особенно сильным оказалось влияние легендарных исторических моделей C-type и D-type, а также современного болида I-TYPE 4, построенного для участия в чемпионате Формула E. А вот сдвинутая назад кабина — дань уважения Lightweight E-type.

По задумке авторов основой виртуального спорткара станет карбон-алюминиевый монокок с внешними панелями из «экспериментальных легких материалов». Масса Vision GT Coupé — 1400 килограммов; развесовка по осям — оптимальные 50 на 50. В движение купе приводят три электромотора (один спереди и два сзади), в сумме выдающие 1020 лошадиных сил и 1200 Нм крутящего момента. «Сотню» Vision GT Coupé набирает менее чем за две секунды и достигает 322 километров в час.

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Среди особенностей суперкара — активное антикрыло, ИИ-бортовая система KITT-E, предоставляющая в удобном виде нужную водителю информацию, голографический проектор, а также боковые стекла с дополненной реальностью, на которых подсвечиваются препятствия и потенциально опасные объекты. Уникальное звуковое сопровождение электрокара создано на основе записей работы 3,8-литровой рядной «шестёрки» лемановского D-type 603.

В октябре прошлого года свой виртуальный электрический гиперкар показала австралийская Holden. Двухдверка Time Attack Concept «получила» силовую установку мощностью один мегаватт (1360 лошадиных сил) и 3240 Нм крутящего момента, способную разгонять её до «сотни» за 1,25 секунды. Максимальная скорость такого «Хольдена» составляет 480 километров в час.