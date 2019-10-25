Jaguar представил свой первый виртуальный суперкар

По задумке авторов основой виртуального спорткара станет карбон-алюминиевый монокок с внешними панелями из «экспериментальных легких материалов». Масса Vision GT Coupé — 1400 килограммов; развесовка по осям — оптимальные 50 на 50. В движение купе приводят три электромотора (один спереди и два сзади), в сумме выдающие 1020 лошадиных сил и 1200 Нм крутящего момента. «Сотню» Vision GT Coupé набирает менее чем за две секунды и достигает 322 километров в час.