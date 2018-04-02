Названа дата дебюта Ford Focus следующего поколения

Румынский офис Ford показал видеотизер хэтчбека Focus четвертого поколения и назвал дату дебюта модели. Премьера состоится на специальном мероприятии в Европе 10 апреля текущего года.

По информации издания Autoevolution, сборка нового Ford Focus будет налажена на заводе марки в немецком Зарлуи. Там же будут выпускать машины в кузове «универсал».

В моторную гамму модели войдут бензиновые турбомоторы семейства EcoBoost объемом один и полтора литра, а также 1,5- и 2,0-литровых дизели EcoBlue. Сочетаться агрегаты будут с механикой или восьмидиапазонным «автоматом».

Старшие комплектации Ford Focus получат беспроводную зарядку для смартфонов, проекционны дисплей, электропривод двери багажника, панорамную крышу, а также аудиосистему Bang&Olufsen.

Ford Focus текущего поколения.

На российском рынке Ford Focus текущего поколения доступен с 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 и 125 лошадиных сил, а также 150-сильным турбоагрегатом 1.5. Коробка — пятиступенчатая «механика» или шестиступенчатый «робот». Цена — от 843 тысяч рублей.