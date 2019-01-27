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10:10

Ford сделает пикап на базе «Фокуса»

Доступный пикап с несущим кузовом встанет на ступень ниже модели Ranger

© Иллюстрация: Kleber Silva
Компания Ford официально подтвердила, что готовит недорогой пикап, который встанет на ступень ниже модели Ranger. Об этом сообщил президент по глобальным рынкам Джим Фэрли, выступавший на конференции Deutsche Bank Global Auto Industry Conference.

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По словам Фэрли, в рамках бизнеса по производству пикапов компания «инвестирует в более доступные сегменты рынка».

Он также упомянул, что «стоит ожидать новые модели, стоящие ниже производимых сейчас пикапов». Впрочем, он не стал уточнять сроки появления таких машин или рынки, для которых они предназначены.

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Таким пикап на базе модели Focus представляет себе бразильский художник Клебер Сильва

Судя по прошлогодним сообщениям, Ford работает над грузовичком на шасси Ford Focus четвертого поколения. По данным бразильской редакции Motor1, пикап на удлиненной платформе Ford Focus будет конкурировать с Fiat Toro: он получит турбомоторы семейства EcoBoost объёмом 1,5 или 2 литра, и передне- либо полноприводную трансмиссию на выбор. Бразильцы предполагают, что выпуск пикапа наладят на заводе Ford в Мексике, откуда его будут поставлять не только в Латинскую Америку, но и в США.

Машины такого типа с передним приводом и поперечно расположенным двигателем весьма популярны в Южной Америке. Например, по итогам 2017 года Fiat Toro занимал второе место по продажам легкой коммерческой техники в Бразилии.

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Один из бестселлеров бразильского рынка — Fiat Toro

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Причем Fiat Toro — сравнительно дорогой и крупный автомобиль с двухрядной кабиной, в отличие от простых и дешевых пикапов Fiat Strada и Volkswagen Saveiro, построенных на базе хэтчбеков B-класса. Похожие машины в последние годы представили и другие автопроизводители: это Renault Duster Oroch и Volkswagen Tarok на базе кроссовера T-Cross.

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