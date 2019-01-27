Ford сделает пикап на базе «Фокуса»

Судя по прошлогодним сообщениям, Ford работает над грузовичком на шасси Ford Focus четвертого поколения. По данным бразильской редакции Motor1, пикап на удлиненной платформе Ford Focus будет конкурировать с Fiat Toro: он получит турбомоторы семейства EcoBoost объёмом 1,5 или 2 литра, и передне- либо полноприводную трансмиссию на выбор. Бразильцы предполагают, что выпуск пикапа наладят на заводе Ford в Мексике, откуда его будут поставлять не только в Латинскую Америку, но и в США.

Машины такого типа с передним приводом и поперечно расположенным двигателем весьма популярны в Южной Америке. Например, по итогам 2017 года Fiat Toro занимал второе место по продажам легкой коммерческой техники в Бразилии.