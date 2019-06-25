Новый Ford Focus ST оказался почти на секунду быстрее предшественника

По информации пресс-службы американского бренда, универсал Ford ST с 2,3-литровым бензиновым мотором мощностью 276 лошадиных сил набирает первую «сотню» за 5,8 секунды. Версии со 190-сильным дизелем объемом 2,0 литра на это требуется 7,7 секунды, а модификация «заряженного» хэтчбека с аналогичным двигателем на «тяжелом топливе» разгоняется до 100 километров в час на 0,1 секунды быстрее. Что касается максимальной скорости, то у бензиновых ST она составляет 250 километров в час, а у дизельных – 220 километров в час.