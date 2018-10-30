У суперкара Ford GT появилась облегченная карбоновая версия

Ford GT Carbon Series дополнительно оборудован кондиционером и мультимедийным комплексом SYNC 3. Однако чтобы снизить массу, суперкар лишили подстаканников и отсека для хранения мелких предметов со стороны водителя. В экстерьере появилось больше деталей из видимого карбона: гоночные полосы, передние стойки и нижние кузовные панели.
В салоне появились выполненные из матового углепластика пороги, дефлекторы вентиляции и центральная консоль. Сиденья получили особый рисунок и серебристую прострочку, которая повторяется на руле. Также суперкары Carbon Series укомплектованы анодированными подрулевыми лепестками и украшены табличкой с указанием принадлежности к спецверсии.
Техническая начинка Ford GT, вероятно, осталась без изменений. В движение суперкар приводит турбомотор 3.5 V6 семейства EcoBoost. Отдача двигателя составляет 655 лошадиных сил и 745 Нм крутящего момента. Компания продает модель только избранным клиентам. Выпуск спорткара недавно был продлен еще на два года, а тираж увеличен до 1350 экземпляров.