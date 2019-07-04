Ford построил 700-сильную версию купе GT для трека

Автомобиль создан по мотивам своего спортивного «старшего брата», который и выступал в «Ле-Мане», но из-за того, что сейчас инженеры не оглядывались на регламент и запреты, новинка оказалась легче и мощнее. Помимо этого, автомобиль оснастили двойным спойлером, массивным задним дуффузором и увеличенным передним сплиттером. Аэродинамические доработки кузова помогли увеличить прижимную силу GT Mk II на 181 килограмм.
Мощность 3,5-литровой V-образной «турбошестерки» увеличена до 700 лошадиных сил — это инженеры, опять же, смогли сделать, поскольку не были скованы рамками регламентов и ограничений. Для сравнения, отдача гоночной версии Ford GT GTE Pro была меньше примерно на 200 лошадиных сил. Из-за доработок по мотору пришлось пересмотреть и систему охлаждения — так на крыше спорткупе появился еще один воздухозаборник, а радиаторы увеличились в размерах и были оснащены системой распыления воды, которая автоматически включается при высоких температурах.
Официально автомобиль представили на фестивале скорости в Гудвуде. Пока неизвестно, как именно компания будет выбирать будущих владельцев и когда они смогут получить свои экземпляры Ford GT Mk II — пока что производитель раскрыл лишь стоимость новинки: 1,2 миллиона долларов (76 162 800 рублей по текущему курсу).