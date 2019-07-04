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15:40

Ford построил 700-сильную версию купе GT для трека

Стоимость «заряженного» Ford GT Mk II превышает 76 миллионов рублей

Американский производитель Ford представил трековую версию суперкара GT, которая позволит владельцу «получить опыт, максимально приближенный к управлению гоночной машиной для «24 часов Ле-Мана». Автомобиль предназначен только для езды по треку, тираж — 45 экземпляров.
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Автомобиль создан по мотивам своего спортивного «старшего брата», который и выступал в «Ле-Мане», но из-за того, что сейчас инженеры не оглядывались на регламент и запреты, новинка оказалась легче и мощнее. Помимо этого, автомобиль оснастили двойным спойлером, массивным задним дуффузором и увеличенным передним сплиттером. Аэродинамические доработки кузова помогли увеличить прижимную силу GT Mk II на 181 килограмм.

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Мощность 3,5-литровой V-образной «турбошестерки» увеличена до 700 лошадиных сил — это инженеры, опять же, смогли сделать, поскольку не были скованы рамками регламентов и ограничений. Для сравнения, отдача гоночной версии Ford GT GTE Pro была меньше примерно на 200 лошадиных сил. Из-за доработок по мотору пришлось пересмотреть и систему охлаждения — так на крыше спорткупе появился еще один воздухозаборник, а радиаторы увеличились в размерах и были оснащены системой распыления воды, которая автоматически включается при высоких температурах.

Официально автомобиль представили на фестивале скорости в Гудвуде. Пока неизвестно, как именно компания будет выбирать будущих владельцев и когда они смогут получить свои экземпляры Ford GT Mk II — пока что производитель раскрыл лишь стоимость новинки: 1,2 миллиона долларов (76 162 800 рублей по текущему курсу).

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