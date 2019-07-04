Ford построил 700-сильную версию купе GT для трека

Мощность 3,5-литровой V-образной «турбошестерки» увеличена до 700 лошадиных сил — это инженеры, опять же, смогли сделать, поскольку не были скованы рамками регламентов и ограничений. Для сравнения, отдача гоночной версии Ford GT GTE Pro была меньше примерно на 200 лошадиных сил. Из-за доработок по мотору пришлось пересмотреть и систему охлаждения — так на крыше спорткупе появился еще один воздухозаборник, а радиаторы увеличились в размерах и были оснащены системой распыления воды, которая автоматически включается при высоких температурах.