Весь салон машины заложили кирпичами

Пульс

Универсал Ford Mondeo превратили в дровяную печь для пиццы

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1 июня 2018

Французский художник Бенедетто Буфалино превратил старый универсал Ford Mondeo в дровяную печь для пиццы. О переделке говорится на сайте Designboom.

Что получается, когда автомобили пытаются использовать не по назначению

От автомобиля остался только кузов и колеса: все элементы интерьера и техническая начинка были удалены, а вместо боковых стекол установлены металлические листы (при этом лобовое и заднее стекло остались на своих местах). Внутри машины все заложено кирпичами для сохранения тепла.

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Ранее Бенедетто Буфалино превращал автомобили в уличные фонари, скамейки и площадки для игры в столы для пинг-понга.

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Фото с сайта designboom.com
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