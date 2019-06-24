Объявлена дата премьеры кроссовера Ford Puma

Подробностей о новинке пока немного. Ранее в Ford заявляли, что Puma получит самый вместительный багажник в классе (456 литров под полкой), а в движение кроссовер будет приводить гибридная установка. В ее состав войдут турбомотор EcoBoost объемом 1,0 литр мощностью 155 лошадиных сил и 48-вольтовый стартер-генератор. По неофициальным данным, Ford готовит и «заряженную» версию Puma ST с 200-сильной полуторалитровой «турботройкой».
Производство «Пумы» наладят на румынском заводе Ford в Крайове, где выпускается EcoSport. Однако ждать появления такого кроссовера в России не стоит из-за реструктуризации бизнеса бренда в стране: «Форд» уже свернул производство всех легковых автомобилей и планирует продавать на рынке только коммерческий Transit.
В модельном ряду Ford уже была модель с названием Puma. Оно использовалось в 1997-2002 годах для купе В-класса на базе Ford Fiesta IV.