Объявлена дата премьеры кроссовера Ford Puma

Подробностей о новинке пока немного. Ранее в Ford заявляли, что Puma получит самый вместительный багажник в классе (456 литров под полкой), а в движение кроссовер будет приводить гибридная установка. В ее состав войдут турбомотор EcoBoost объемом 1,0 литр мощностью 155 лошадиных сил и 48-вольтовый стартер-генератор. По неофициальным данным, Ford готовит и «заряженную» версию Puma ST с 200-сильной полуторалитровой «турботройкой».