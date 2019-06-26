Ford представил кроссовер Puma

Дизайн новинки в самой компании описывают как «внедорожный», однако на деле Puma больше напоминает приподнятый хэтчбек в стиле Lada XRay. Точных габаритов в Ford пока не приводят, известно только, что размеры «Пумы» схожи с Fiesta.

Новинка ориентирована на европейский рынок, где автомобиль предложат с гибридной установкой с 48-вольтовым стартер-генератором (BISG), который при разгоне дает дополнительно около 20 Нм крутящего момента. Он работает в паре с трехцилиндровым бензиновым мотором EcoBoost объемом 1,0 литр. Такая установка будет доступна в двух вариантах форсировки: 125 либо 155 лошадиных сил. Трансмиссия – шестиступенчатая «механика». Позже на рынке появится дизельная модификация и вариант с «роботом».