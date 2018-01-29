Компания Ford решила отыскать величайший артефакт в истории марки

Компания Ford намерена отыскать, возможно, один из важнейших артефактов в истории марки — стеклянную чашу для пунша, которую Генри Форд получил в октябре 1901 года за победу в гонке в Гросс Пуэнте. Именно эта победа подтолкнула Форда к созданию Ford Motor, пишет Automotive News.

Гонка, организованная Detroit Driving Club, состоялась 10 октября 1901 года. Ее фаворитом был инженер и основатель компании Winton Motor Carriage Александер Уинтон. Приз для победителя выбирал личный менеджер Уинтона, потому что организаторы гонки были уверены в его победе.

Генри Форд и Александер Уинтон.

Тем не менее, поломка автомобиля не позволили Уинтону стать победителем, а о Форде с того времени заговорила пресса и инвесторы. Полученные призовые — одна тысяча долларов (около 29 000 долларов в нынешних деньгах) — стали первой инвестиций в новую компанию, а чаша для пунша заняла почетное место в вестибюле поместья Фейр Лейн.

Фейр Лейн — поместье семьи Фордов.

В 1950 году после смерти жены Форда Клары их дети продали чашу на аукционе. Цена на тот момент составила 70 долларов (около 700 долларов в нынешних деньгах). Покупателем стал владелец цветочного магазина. По словам правнука Генри Форда Эдсела Форда II, возможно, чаша навсегда утеряна, так как того магазина уже давно нет.

Ford Expedition

В 2003 году калифорнийский дилер Ford Джим Берк предложил тому, кто отыщет чашу новенький внедорожник Ford Expedition. Однако такого человека не нашлось.

В 2018-м новое руководство фирмы снова предлагает машину в обмен на чашу. Чтобы ее получить, необходимо предоставить документы, подтверждающие ее подлинность.